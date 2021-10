Alençon. Présidentielle et législatives : un Livre blanc pour l'école de demain

Le Suipp, principal syndicat d'enseignants du premier degré, vient de publier un livre blanc de trente-deux pages, intitulé Une vraie ambition pour l'école publique. A quelques jours de l'élection présidentielle, et avant les législatives en juin, il a été transmis à tous les candidats républicains. Il est en ce moment distribué à tous les enseignants, mais aussi aux parents d'élèves de l'école publique.

Manque d'investissement pour l'avenir

Ce projet pour l'Éducation s'inspire de ce qui se fait dans les autres pays européens. Il nécessiterait six milliards d'investissement pour l'avenir de notre pays. Actuellement la France dépense 7201 euros par élève du primaire et par an (1200 euros de moins que la moyenne des pays de l'OCDE). L'Allemagne est à 8103 euros, la Belgique à 9957, le Danemark à 11355, la Suisse à 15930 euros.

De l'argent pour quoi faire?

Ce livre blanc souligne les faiblesses du système éducatif français et il propose entre autres: moins d'élèves par classe pour un meilleur enseignement (19,4 élèves/classe en moyenne en France, 15,4 en Allemagne, 11,9 au Danemark), de vrais moyens pour les sections spécialisées (Ulis, Segpa), une meilleure formation initiale et continue des enseignants et leur meilleure rémunération pour attirer des candidats, du temps pour mieux travailler notamment en groupe d'enseignants, la réorganisation des temps scolaires, de "l'éducation prioritaire" là où il y en a besoin y compris en zone rurale, des AVS reconnus et rémunérés pour l'accompagnement des enfants handicapés, etc.

Entretien avec Laurent Charles, secrétaire du Snuipp de l'Orne:

Laurent Charles Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Education : dans l'Orne, on craint un oubli des zones rurales

Lycées en éducation prioritaire: les raisons de la colère