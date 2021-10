Grand bleu et soleil franc aujourd'hui... un léger voile nuageux élevé cet après midi... T° de 3 à 22°

Météo France relevait ce matin... 2°7 à Argentan, 3°0 à L?Aigle, 4°0 à Alençon, 6°4 à Mortagne.



Après la dissipation des quelques brumes et bancs de brouillard matinaux, le temps reste sec et agréable. Le soleil va briller largement toute la journée.... on notera seulement cet après-midi l'arrivée par l'ouest d'un voile insignifiant de nuages d'altitude. Les températures sont printanières ; 19 degrés à la Ferté-Macé, 21 degrés à Alençon et à Bellême.

