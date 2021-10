Caen. A Caen, des cours d'art floral pour apprécier le printemps

"Chaque végétal a sa place et ses dimensions. C'est un travail précis", explique Jacqueline Villedieu, présidente de l'association d'Atelier d'art floral de Caen (Calvados). Tous les jeudis depuis 1990, l'association propose des cours, allant de débutants à confirmés. "C'est un art éphémère puisqu'on travaille avec de vraies fleurs. Le but est de les mettre en valeur".

À travers différentes sculptures, plus ou moins compliquées selon les niveaux, les participantes - car ce sont pratiquement que des femmes - apprennent l'art de piquer des végétaux dans la mousse, de positionner les fleurs et les feuilles. "Il faut au moins deux heures pour finir une figure". À la fin de chaque cours, les apprenties artistes florales repartent avec leur bouquet.

Au printemps, le jaune privilégié

À chaque saison, ses fleurs et donc sa sculpture. "On a fait des cours sur le thème du carnaval, par exemple". En ce moment, pour le printemps, la dominante de couleur est le jaune: renoncules, gerbera ont la faveur des neuf animatrices diplômées de la société nationale d'horticulture française qui dispensent les cours. L'association prépare d'ores et déjà la rentrée prochaine. "Il faut qu'on réfléchisse à une trentaine de bouquets à faire". Il est toujours possible de s'inscrire pour les cours jusqu'à la mi-septembre. En 2016, l'association comptait 240 personnes inscrites.

Pratique. Atelier d'art floral de Caen. 8, rue Nicolas-Oresme 14000 Caen. 06.14.78.37.97