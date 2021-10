Le Havre. Le Havre : des travaux pour améliorer le terminal croisière

Les quais Pierre Callet et Roger Meunier, sur la pointe de Floride, ont bien besoin d'un coup de neuf. Les 44 caissons qui les composent sur 600 mètres ont été reconstruits après la guerre. Mais au fil du temps, ils ont perdu en étanchéité. Des matériaux fuient désormais vers le bassin, ce qui va jusqu'à provoquer des déformations au niveau du terre-plein arrière.

85 000m3 de terre vont être déplacés en déblais et en remblais pour remplir ces caissons d'un nouveau matériau, plus épais. Des dalles en béton dans les caissons et des travaux de terrassement doivent contribuer à rétablir l'étanchéité du quai.

Améliorer l'accueil des passagers

Les quatre hangars de la pointe de Floride ont été repeints pour rendre le site plus agréable à l'arrivée des croisiéristes, en vert à tribord (droite) et en rouge à bâbord (gauche), en hommage aux marins. Par ailleurs, le terminal 12, qui dessert le quai Pierre Callet, a été refait pour offrir le même niveau de service que le terminal 1. Un sas a été réalisé pour éviter les courant d'air, une boutique a été créée, des toilettes installées et le WI-FI est désormais proposé gratuitement.

Des accès sécurisés

Risques d'attentats obligent, des travaux ont aussi été effectués pour renforcer la sécurité des passagers. Des clôtures et des accès sécurisés ont été installés. Les quais sont inaccessibles au public uniquement les jours d'escales.

Un chantier estimé à 10,5 millions d'euros

De nombreuses contraintes techniques et de calendrier pèsent sur le chantier de rénovation des quais. Il est interrompu à partir du lundi 10 avril 2017 pour ne reprendre qu'en novembre 2017, afin de ne pas perturber la saison des croisières. Une troisième phase est prévue en 2021 pour traiter les 150 mètres à l'Est des quais.

Le coût total des opérations est estimé à 10,5 millions d'euros, pris en charge par l'Etat (48%), Haropa Port du Havre (44%) et la Région Normandie (8%).

