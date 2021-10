Avranches. Football (Coupe de France) : avant Avranches-PSG, la consécration pour Damien Ott

Mercredi 1er mars 2017, 21 h 25. Sylvestre Guyonnet vient d'inscrire le tir au but de la victoire pour Avranches face à Strasbourg (Ligue 2). Un homme voit son épouse arriver vers lui pour lui annoncer la bonne nouvelle. Cet homme c'est Damien Ott. La séance de tirs au but, il n'a pas voulu la regarder.

Isolé, écouteurs sur les oreilles, le coach avranchinais a suspendu le temps pendant les onze minutes qu'a duré cette séance qui a permis d'envoyer tout le peuple normand en quart de finale. "Les "pénos", l'entraîneur n'a rien à y faire. Tout ce qui devait être fait avant a été étudié. C'est un moment qui n'appartient qu'aux joueurs. En fait, le temps m'a paru long, très long pendant cette séance. Jusqu'à la libération. J'ai senti le sol vibrer, la clameur était prenante. Je me suis dit qu'il venait de se passer quelque chose," raconte alors, un Damien Ott aux anges.

"J'ai senti le sol vibrer, la clameur était prenante"

Après quasiment deux décennies à exercer le métier d'entraîneur, l'Alsacien devenu "presque" Normand comme le dit Gilbert Guérin, vit avec Avranches sa plus belle histoire en Coupe de France, lui qui n'avait jamais vu plus loin que les 16e de finale, avec Colmar en 2010.

De retour dans des eaux plus calmes en National, Damien Ott va pouvoir, comme il le fait toujours, éplucher l'adversaire sous ses moindres coutures et échafauder son plan, pour tenter de mettre à mal l'armada parisienne. Car dans un coin de sa tête, compétiteur comme il est, le Suisse veut croire, non pas cette fois à l'exploit, mais carrément au miracle.

BONUS : Retrouvez les mots de l'entraîneur avranchinais Damien OTT, juste avant de préparer cet Avranches-PSG

Interview : Damien Ott avant Avranches-PSG Impossible de lire le son.

A LIRE AUSSI.

Ligue des champions - "L'humiliation" du Barça par le PSG fait le tour du monde

PSG: Thiago Silva, chef désarmé ?

Ligue 1: Monaco dans la peau du champion, le PSG très attendu

Ligue 1: Dupraz-Genesio, choc de trajectoires

OM: "Personne ne peut promettre de "sortir le nouveau Messi" prévient Zubizarreta