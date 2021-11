Après une nuit orageuse, retour à un temps variable ce mardi, entre nuages et belles éclairices... T° de 18° à 27°

Les T° sont encore élevées ce mardi matin.... 18°8 à Argentan et à Mortagne au Perche, 18°5 à Alençon, 18°3 à L?Aigle, 17°8 à Flers



Après les pluies orageuses de la nuit et de ce petit matin, le temps devient changeant entre nuages et éclaircies.

Cet après-midi, le temps est de nouveau instable et incertain avec des ondées qui peuvent prendre localement un caractère orageux. Le risque d'avoir une bonne ondée avec coup de tonnerre est plutôt à craindre en milieu-fin d'après-midi. Le vent faible tourne au nord-ouest. Les températures sont plus supportables qu'hier, comprises entre 24 et 27 degrés d'ouest en est ... c'est encore d'un bon niveau pour une fin juin ! Mais on atteindra pas les 34°9 relevés hier après midi à Mortagne au Perche ou les 34°4 atteints à Alençon... à un degré du record de juin 1976 !

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire