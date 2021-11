Nuages et éclaircies ce mercredi.... T° en baisse : de 11 à 21°

Météo France relevait ce mercredi matin... 11° à Flers, 11°4 à Argentan, 11°6 à Alençon et à Mortagne au Perche, 12°0 à L?Aigle...



Aujourd?hui , le ciel sera changeant avec alternance de passages nuageux parfois nombreux et de belles éclaircies... les nuages plus nombreux cet après midi, ne provoqueront pas de pluies... Les températures en baisse sensible sont maintenant à peine de saison avec des maximales qui ne dépassent pas 19 à 21 degrés ...

