Caen. 1000 idées pour la Maison : rendez-vous au Salon de l'habitat de Caen

À l'approche des beaux jours, Caen Event propose à Caen (Calvados) "1000 Idées pour la Maison", un salon dédié à l'univers de la maison et du jardin. Découvrez près de 180 exposants qui, pendant quatre jours, informeront, conseilleront et partageront leur savoir-faire.

Un rendez-vous convivial



Le Salon "1000 Idées pour la Maison" est un rendez-vous convivial, mettant en valeur les savoir-faire régionaux dans les domaines de la construction (maîtres d'oeuvre, agents immobiliers, isolation, toiture, salle de bains, cuisine…), l'artisanat, le design (mobilier contemporain, créateurs, artistes), les espaces verts et jardins (paysagistes, vérandas, équipement de jardin, terrasses…) ou encore la décoration (architectes et décorateurs d'intérieur, luminaires, arts de la table…).



Écoutez Frédérique Gervais, la directrice de Caen Event :





Pratique. Du vendredi 31 mars au lundi 3 avril 2017 de 10h à 19h. 5€ (gratuit pour les moins de 12 ans), parking gratuit. Animaux interdits dans l'enceinte de la manifestation. Accès : Périphérique nord – Sortie n°6 (Vallée des jardins), Périphérique sud – Sortie n°10 (Eterville). Bus : lignes n°4 et 15 – Arrêt Parc Expo Est ou lignes n°11 et 18 – Arrêt Parc Expo Nord. Restauration et bar lounge sur place.

