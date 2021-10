Caen. Tékitoi, un guide pour découvrir les Caennais incontournables du moment

Le projet est resté muré dans le silence une douzaine d'années, depuis la parution du troisième tome en 2005. Tékitoi fait donc son grand retour sur la scène caennaise en ce mois de mars 2017 avec un quatrième volet qui reprend les recettes des précédents. "Après trois éditions, j'avais réussi à présenter près de 300 personnes importantes de Caen, issues du monde politique, économique, juridique, culturel ou sportif, et il me fallait attendre un renouvellement qui est donc arrivé", explique l'auteur, Bertrand Le Duff. Il refuse de présenter son livre comme un annuaire de ceux qui ont le pouvoir à Caen :

Bertrand Le Duff, auteur Impossible de lire le son.

Un brin d'intimité

Le livre s'apparente à une sorte de Who's who local, mais en plus intime. Les entrepreneurs phares de la ville y figurent comme Laurent Batteur du groupe éponyme, mais aussi Philippe Cazenave-Péré de Legallais, ou Gilles Sergent gérant de Récréa, mais aussi des figures montantes à Caen comme Pierre Salzmann-Crochet, le speaker du Caen Basket Calvados et de l'USO Mondeville, ou la danseuse Amélie Boblin.

Pratique. Disponible chez les marchands de journaux au prix de 4,95 €.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 1er et dimanche 2 avril

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Face au mur, entre le Mexique et les Etats-Unis

Goncourt: quatre prétendants pour le plus convoité des prix

Normandie : rencontre avec Sébastien Duramé, candidat de L'amour est dans le pré