Le Festival Potatoes Blues est né des cendres du JAM Potatoes, ce festival de jazz traditionnel organisé à Luneray. Le JAM en a assuré la programmation de 1969 à 2013. C'est une tempête en 2013 qui aura eu raison de l'événement, le vent détruisant le hangar à pommes de terre qui accueillait le festival. Depuis, et également pour des raisons financières, l'association voit plus petit avec ce Potatoes Blues... mais la qualité est toujours au rendez-vous !

5 groupes blues pour le Potatoes

Entretien avec Dominique Niger, le président de Jazz Arts et Musique :

Festival Potatoes Blues - 31 mars et 1er avril 2017 à Luneray (Seine-Maritime) Impossible de lire le son.

Au programme de cette édition 2017

Vendredi 31 mars 2017 : Sons Of The Delta et Connie Lush & Blues Shouter

Samedi 1er avril 2017 : Kat & Co , Dani Wilde...

... et King Pleasure & The Biscuit Boys , certainement un des meilleurs combos swing de la planète

Festival Potatoes Blues - Vendredi 31 mars et samedi 1er avril 2017 à 20h30 - salle René Blind 76810 Gruchet Saint Siméon (près de Luenray) - Renseignements et réservation ici

A LIRE AUSSI.

Green Horse Festival : la programmation complète dévoilée, Black M et De Palmas attendus en Normandie

MoZ'aïque au Havre : la billetterie est ouverte