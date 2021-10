Forges-les-Eaux. Electro Deluxe : retour vers le futur !

Depuis ses débuts en 2001, le groupe ne cesse de surprendre et de se renouveler. Cette année, Electro Deluxe a signé un 6e album - Apollo - aux accents électro-pop. Un nouveau tournant dans l'histoire du groupe que l'américain James Copley, chanteur lead, nous explique !

Pourquoi avoir donné ce titre à ce 6e album ?

"Déjà parce que ça claque ! Et aussi parce qu'on a souhaité donner une dimension un peu plus spatiale à cet album qui annonce un retour vers le futur. On se réinvente encore avec ce nouvel album en faisant notamment appel à 20SYL (C2C, Hocus Pocus) qui a été notre directeur artistique. Nous avons bien sûr voulu conserver notre identité musicale funk, hip-hop, soul, jazz tout en y ajoutant une bonne dose d'électro. Mais notre musique reste vraiment hybride. Apollo c'est aussi une façon de rappeler cette période à la fois pleine d'espoir et de méfiance envers la technologie dont les films de science-fiction des années 60 témoignent. C'est une sorte de regard nostalgique vers le futur que nous proposons."

Comment définir votre style aujourd'hui ?

"Nous avons horreur des étiquettes et nous avons toujours voulu être libres de faire ce qui nous plaît. Notre objectif c'est de vivre un bon délire sur scène et de faire bouger les gens. Même si nous avons remporté une Victoire du jazz l'année passée nous ne sommes pas vraiment des faiseurs de jazz. Nous sommes même plutôt des enfants bâtards du jazz. En termes de style, on participe aussi bien à des festivals de jazz qu'aux festivals plus éclectiques comme les Solidays ou les Francofolies. On est partout et nulle part mais on est surtout dans la sincérité et dans le groove !"

Quelle est la marque de fabrique d'Electro Deluxe ?

"On fonctionne comme une vraie famille : chacun d'entre nous apporte sa pierre à l'édifice. C'est une écriture à cinq entre les quatre membres fondateurs et moi, qui les ai rejoints à mi-parcours. Chacun à sa place. Les textes viennent ensuite naturellement en fonction des couleurs et des sentiments qu'évoquent chaque morceau. Electro Deluxe c'est aussi un peu artisanal. Dès le début on a voulu imposer notre style en prenant des risques. Mais nous avons aujourd'hui 20 ans de scène et nous savons que notre persévérance a payé. Nous mettons un point d'honneur à rester indépendants, à ne pas nous plier aux desiderata des maisons d'éditions. C'est un défi sans cesse renouvelé car rien n'est jamais acquis et tous les soirs de concert nous devons séduire et convaincre le public. Mais nous avons foi en notre projet et nous avons un désir vrai de partager avec notre public. C'est sans doute ce qui fait le succès du groupe : cette authenticité !"

