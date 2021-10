Ifs. Basket, Nationale 1. Fin de saison passionnante pour Ifs

C'est la fin de saison que tout sportif rêve de connaître, celle de tous les possibles et de toutes les réjouissances. Le Club Basket d'Ifs (Calvados), au rythme longtemps cahin-caha en championnat, est en passe de réaliser une année exceptionnelle. En se qualifiant pour la finale du Trophée Coupe de France dimanche 26 mars 2017, les Ifoises ont non seulement ouvert les portes du prestigieux AccorHotels Arena de Bercy, mais elles ont aussi récupéré un précieux point de bonus en Nationale 1.

Play-offs toujours possibles en championnat

Les voilà désormais à égalité avec Charnay, deuxième, et à une longueur du leader La Tronche-Meylan, qui compte un match d'avance sur elles. Il y a quelques semaines, cette configuration aurait été totalement inespérée. Trois victoires de suite ont relancé la machine en championnat, et la Coupe de France s'est chargée du reste. Ifs a successivement éliminé Rezé (76-74), samedi 25 mars, et Sainte-Savine (77-62), le lendemain.

"On est sur une bonne dynamique, confirme Anaïs Deyres. On va tout donner, mais en continuant de prendre match par match." Le vendredi 21 avril, Ifs jouera la finale de la Coupe de France contre Monaco (18h). Entre-temps, il restera trois matchs de championnat dont deux à domicile et un derby à La Glacerie. Si Ifs remporte ses trois matchs, les play-off seront assurément au bout. Samedi 1er avril, les Ifoises recevront Sainte-Savine, l'équipe qu'elles ont donc battu en Coupe de France. Elles partiront de nouveau avec la faveur des pronostics.

