Fécamp. Fécamp : des locaux rénovés pour la Police Municipale

La sécurité: c'était un des thèmes de la campagne municipale de 2014 à Fécamp. Une promesse de la majorité en place. Il aura fallu 3 ans pour moderniser les locaux de cette police municipale. Un vrai hall d'accueil sécurisé (avec une porte à interphone), un accès accessible aux personnes handicapées, des bureaux, une salle de détente, un vestiaire et une pièce sécurisée pour les armes. Pour le bien-être et l'efficacité des quatre policiers municipaux et les trois Agents de surveillance sur voie publique (ASVP), la municipalité a investi dans le matériel.

Écoutez Pierre Aubry, le 1er adjoint en charge de la sécurité:

Pierre Aubry - 1er adjoint Fécamp - du nouveau matériel pour la police municiaple Impossible de lire le son.

La police municipale de Fécamp équipée de Tonfas (ce bâton de défense à poigné latérale) et de tazers.

Une police municipale armée

Un équipement qui nécessite évidemment une formation spéciale. Tous les policiers doivent en passer par là.

Écoutez Olivier Coucke, le brigadier-chef principal:

Olivier Coucke - Brigadier chef princiapl Fécamp Impossible de lire le son.

Et la police municipale qui va continuer à se moderniser avec l'arrivé de la vidéo protection.

Écoutez Pierre Aubry:

Pierre Aubry - 1er adjoint Fécamp - vidéo protection Impossible de lire le son.

La vidéo protection qui devrait être installée d'ici la fin de l'année 2017 dans les rues de Fécamp. Et pour revenir aux nouveaux locaux de la police municipale: les travaux n'auront coûté que 33.000 euros, grâce notamment à l'implication des services techniques de la ville.

Police Municipale de Fécamp : 3 rue Paul Bert - 02 35 10 07 34

A LIRE AUSSI.

Les policiers municipaux armés : le débat fait rage en Normandie

Policiers: l'assouplissement de la légitime défense voté au Sénat