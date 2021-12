Temps gris, pluvieux et orageux ce mardi... T° de 14 à 20°

Météo France à relevé ce mardi matin... 14° à L?Aigle et à Flers, 16° à Argentan, 17° à Alençon, 17° à Mortagne



Le ciel est couvert en cette fin de nuit, et les premières pluies touchent déjà le sud du Bocage. Ces pluies vont rapidement gagner l'ensemble du département, et elles vont persister jusqu'en milieu d'après-midi. Elles sont souvent modérées ou parfois fortes, et peuvent s'accompagner d'orage. On attend au total 10 à 15 mm de pluie sur l'ensemble du département, et localement plus, notamment vers le Bocage où on devrait dépasser les 20 mm. En fin d'après-midi, les pluies ont quitté l'Orne vers le nord, mais le ciel reste chargé.

Le vent souffle de secteur Nord-Est modéré ou parfois assez fort, et des rafales de 50 à 60 km/h peuvent se produire sous les orages.

Les températures sont en baisse et les maximales ne dépassent pas 20 à 23 degrés.

