Défaits lors du match 5 à Grenoble (4-3), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) disputeront le match 6 de leur demi-finale de play-off de Saxoprint Ligue Magnus ce vendredi 24 mars 2017 sur l'Ile Lacroix avec l'obligation de l'emporter.

Des Rouennais dos au mur

Menés 3-2 dans la série, les Jaunes et Noirs n'ont en effet plus le choix s'ils veulent poursuivre leur route. Au pied du mur, les joueurs de Fabrice Lhenry tenteront donc d'arracher un 7e match décisif en cas de victoire, qui se déroulerait sur la glace de Pôle Sud à Grenoble le dimanche 26 mars 2017. En cas de défaite ce vendredi, la saison des Normands s'arrêterait là et les Bruleurs de Loups se qualifieraient pour la finale.

Même si le match 5 a montré une certaine domination des Grenoblois sur leur glace, les Dragons ne s'avouent pas vaincus et ont su montré qu'il n'était pas facile de venir gagner sur l'Ile Lacroix, même si les Grenoblois avaient réussi à y remporter le match 4 de la série.

La fin de saison est elle proche où les Dragons vont ils montrer, comme ils ont su le faire par le passé, qu'ils savent retourner des situations? Réponse à partir de 20h.

