Rouen. À 20 ans, deux jeunes de Rouen se lancent dans un road-trip de 2 000 kilomètres en Mongolie

Dans deux semaines, Pierre, étudiant paysagiste, et Florent, en service civique à la fac de Rouen (Seine-Maritime) quitteront leur Normandie natale pour… la Mongolie.

Un road-trip à l'ancienne

Du samedi 8 au lundi 17 avril 2017, ils traverseront les plaines mongoles à bord d'un 4x4. Un projet un peu fou, qui s'est décidé du jour au lendemain. "Au début, on avait pensé partir à San Francisco et en finalement on s'est dit: et si on faisait un truc de dingue?!", raconte Pierre.

Le défi? Traverser près de 2 000 kilomètres de pistes, sans réserver ni guide ni hôtel, en se laissant porter au gré des rencontres. Un saut dans l'inconnu pour les deux amis d'enfance plutôt habitués aux "week-ends en Europe". "En voyageant de cette façon, nous espérons rentrer plus facilement en contact avec les locaux", explique Florent.

Des dons d'inconnus

Et pour favoriser les échanges, ils emmèneront dans leur valise des petits cadeaux - jeux, drapeau, friandises - qu'ils offriront à ceux qu'ils rencontrent. Les objets proviendront de leurs réserves personnelles mais aussi de dons. "Nous avons créé une page Facebook pour que nos amis suivent l'aventure mais d'autres personnes s'y sont intéressées et on atteint plus de 250 likes en trois jours, s'étonne Pierre. Les gens ont aussi eu envie de donner."

Du pied gauche...

Armés de leur dictionnaire franco-mongol - en alphabet cyrillique - de jerricans d'eau et d'essence, ils espèrent surtout vivre une expérience culturelle. Pour ne pas froisser leurs futurs hôtes, ils se préparent déjà à "entrer chez les gens toujours avec le pied gauche d'abord, recevoir ce que l'on vous offre de la main droite"…

Lorsqu'ils en parlent, les apprentis aventuriers sont déjà un peu partis pour ce qui promet d'être "une histoire que l'on pourra raconter à nos petits-enfants".

