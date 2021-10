Dans le cadre de la Semaine de l'industrie, le ministère de l'Économie et des Finances accueillait mardi 21 mars 2017 la finale du Challenge Innovatech. Organisé par l'association Elles bougent, ce concours national a pour but de promouvoir les projets et les initiatives de futures femmes ingénieures.

À Paris, en compétition avec six autres régions, l'équipe de Normandie était représentée par deux étudiantes de l'Esigelec de Saint-Étienne-du-Rouvray (Seine-Maritime), deux lycéennes et leur marraine Catherine Duval, chargée des mobilités internationales à l'Esigelec. "Il a fallut créer une cohésion de groupe et leur dire que, même si on ne se connaissait pas, on pouvait aller au bout de l'histoire", confie la marraine du projet.

Prix du public

Dans cette grande finale, la Team Normandie a présenté un projet d'application smartphone "qui serait un GPS qui combinerait l'agenda et le carnet d'adresse" de l'utilisateur. Si c'est finalement l'équipe de Martinique qui a remporté le prix du jury, la Team Normandie s'est mise à l'honneur en remportant le prix du public, qui pouvait voter par SMS.

Prix coup de coeur du public : félicitations à l'équipe Normandie Smartline #InnovaTech2017 ! pic.twitter.com/sGERp3n7JL — Christophe Sirugue (@chsirugue) 21 mars 2017

L'équipe est persuadée que son projet est viable et qu'il y a "quelque chose à creuser". Même si les cinq participantes n'en ont pas encore parlé ensemble, "ce serait un nouveau challenge que d'essayer de développer notre application", conclut Catherine Duval.

