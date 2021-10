Évreux. Formule 1 : Le Normand Esteban Ocon a hâte d'en découdre

Neuf petites courses en 2016 pour prendre ses marques dans la plus petite écurie du plateau et convaincre les dirigeants d'un team plus huppé de lui ouvrir grands ses portes. Dans le petit monde de la Formule 1, Esteban Ocon ne perd pas de temps. Ce dimanche 26 mars 2017, en Australie, le jeune pilote originaire d'Évreux (Eure) prendra le départ du premier grand prix de la saison 2017, pour sa première saison dans la peau et le baquet d'un pilote titulaire.

Une voiture plus difficile à piloter

"J'ai vraiment hâte ! Commencer une saison depuis le début, c'est quelque chose de spécial. C'est un rêve d'enfant", confie celui qui est porté par la filière des jeunes talents de Mercedes mais placé cette saison chez Force India pour poursuivre son apprentissage. D'autant plus que le pilotage sera bien différent cette année à cause des changements techniques pour rendre les voitures plus rapides mais aussi plus difficile à piloter.

"Il y a plus de grip, on se bat moins avec la voiture mais c'est plus difficile physiquement. Il faut y aller pour trouver la limite et les erreurs peuvent vite arriver", décrit le pilote eurois, qui a pu profiter de quelques jours d'essais à Barcelone pour prendre ses marques dans l'écurie qui a terminé à la quatrième place du classement des constructeurs la saison dernière.

Des points à toutes les courses

Aux côtés du Mexicain Sergio "Chéco" Pérez, le natif d'Évreux (Eure) est ambitieux et confiant. Comme il l'avait annoncé dans une précédente interview, il confirme vouloir inscrire des points - donc terminer dans les dix premiers - à chaque course : "Clairement, c'est mon objectif personnel. Je pense que tout est possible, surtout si on y croit."

Pour se donner toutes les chances d'y parvenir, Esteban Ocon a passé "un hiver très difficile avec une grosse préparation physique pendant deux mois à Font-Romeu. J'ai même travaillé le matin de Noël ! Mais je suis content de l'avoir fait car j'ai pris cinq kilos de muscles". Pour voir si ces sacrifices payent, rendez-vous est pris dès 7h ce dimanche 26 mars 2017 (heure française) sur le circuit urbain de l'Albert Park, à Melbourne (Australie).

