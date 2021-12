14 juillet, départs en vacances ou en week-end prolongé : Bison fûté voit Orange sur les routes de nos régions dès ce mercredi après midi ...

Le week-end du 14 juillet et c?est une nouvelle vague de départs pour les juilletistes à destination du soleil....

Bison futé, affiche ses couleurs... ce sera Orange, ce mercredi sur les routes de nos régions, entre 14h et 21h.... Orange également, jeudi 14 juillet, de 07 à 14h....retour au Vert, vendredi... on repassera au Orange, samedi pour une nouvelle série de départs pour ces congés d?été ! Des routes sous surveillance... les contrôles seront nombreux sur les routes ornaises ou du Calvados

