un temps toujours frais ! nuages et éclaircies en matinée... nuages plus nombreux l'après midi avec un risque d'ondées... T° de 8 à 18°

Météo France relevait ce matin... 8°5 à Flers, 10°7 à L?Aigle et à Mortagne au Perche... 11°0 à Argentan, 11°6 à Alençon...

Pas franchement d'embellie. Les dernières pluies évacuent l'Est du Perche en ce début de matinée puis nous retrouvons partout en journée un temps très nuageux avec de brèves éclaircies. Une petite ondée demeure possible cet après-midi notamment sur les reliefs du Bocage et du Pays d'Auge ; le vent de nord-ouest devient modéré. Les températures restent fraîches en journée avec des maximales de 17 à 18 degrés seulement.....

