Créées à l'initiative des étudiants de l'École de Management de Normandie en 2014, les Foulées de l'EM ont lieu dimanche 2 avril 2017 à l'hippodrome de Caen (Calvados). Course avant tout solidaire, les Foulées de l'EM feront don des recettes à l'association Petits Princes qui réalise des rêves d'enfants malades.

250 personnes attendues

"On a choisi une association qui organise des choses concrètes, ce qui nous permettra d'avoir des photos d'enfants heureux grâce à nous." expliquent les organisateurs. Pour accentuer ce côté détente, l'EM a prévu un échauffement avec un coach une heure avant le début de la course, qui commencera a 11 h et s'étend sur 6,3 kilomètres.

L'inscription, avec un don de 5 € minimum, permet aux coureurs d'être inscrits d'office à la Tombola organisée pour l'occasion, avec comme lots entre autres, un maillot du Stade Malherbe et une caméra style GoPro. 250 personnes sont attendues à l'hippodrome.

A LIRE AUSSI.

Idées loisirs en Normandie pour ce weekend du samedi 18 et dimanche 19 février

Donald Trump à la traîne dans les sondages et les levées de fonds

L'EM Normandie vise une nouvelle accréditation

Le Havre : le Plan Campus prévoit 12 500 étudiants dans le centre d'ici 2019

A Caen, Joël Kouadio : un portail web par amour du chocolat !