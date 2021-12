Temps maussade et pluvieux aujourd'hui... premières gouttes en matinée... T° de 12 à 17°

Météo France a relevé ce mercredi matin... 12°3 à Flers et à L?Aigle, 12°5 à Mortagne, 13°0 à Alençon et à Argentan



Le ciel très nuageux à couvert donnera en cours de journée des petits passages pluvieux. Le premier traversera nos régions d'ouest en est en matinée et le second plus durable abordera le Bocage en début d'après-midi, avec des pluies temporairement modérées...



Une journée médiocre, le vent faible de sud-ouest à sud va diriger un air très frais pour la saison ; les maximales ne dépasseront pas 15 / 17 degrés.

