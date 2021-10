Alençon. La création du premier groupement d'employeurs multisectoriel de Normandie

Douze entreprises de l'Orne et de la Manche sont à l'origine de la création du premier Geiq, groupement d'employeurs multisectoriel de Normandie.

Un Geiq?

Un Geiq est un groupement d'employeurs. Le but de cette structure qui a son siège à Alençon (Orne), est de recruter, d'accompagner et de qualifier des demandeurs d'emploi volontaires, dans tous les domaines industriels, pour répondre aux besoins très tendus des entreprises, dans des métiers comme: tuyauteur, soudeur, régleur, conducteur de ligne…

Formation, encadrement, emploi

"Quand on ne trouve pas de salariés qualifiés, il faut les former", explique en parlant des postes à pourvoir dans l'industrie Patrick Montégeiro, président de ce nouveau groupement. Outre la formation professionnelle sur mesure, le Geiq assure également un suivi social régulier des chômeurs en formation sur des contrats entre six mois et deux ans, éventuellement renouvelables, avant leur embauche par les entreprises du Geiq.

Sur tous les métiers

Cette nouvelle structure intervient sur tous les métiers. Elle s'appuie sur le Geiq-BTP qui existait déjà dans l'Orne. Patrick Montégeiro, directeur de l'entreprise "Normandie Roto Impression", est le président de ce nouveau groupement:

Au niveau national, soixante-dix pour cent des personnes qui ont intégré un Gieq débouchent sur un emploi. Ce nouveau "Geiq multisectoriel Orne/Manche" ambitionne de former 25 personnes chaque année et de se développer à l'ensemble du territoire de la Normandie.

