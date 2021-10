La collection privée d'Arthur Langerman plonge le public dans l'effroi face à la campagne de la haine et de la mort qui a agité l'Europe entre 1886 et 1945 et qui visait à ôter toute humanité aux juifs. L'exposition retrace ainsi le climat nauséabond d'une époque en crise.

L'Europe antisémite et la France de Drumont

Arthur Langerman, dont la famille a péri dans les camps de concentration, a passé sa vie à rassembler les témoignages de ces campagnes haineuses. Aujourd'hui, il met à disposition sa collection pour l'exposition. Ainsi, plus de 120 documents retracent l'histoire de l'antisémitisme en France et en Europe : affiches allemandes mais aussi françaises ou russes, cartes postales, Unes de presse, ou encore tracts dévoilent toute l'horreur de cette campagne de la mort. "Dessins assassins" présente également les livres destinés aux adultes - mais également aux enfants - qui ont cimenté l'antisémitisme qui a mené à la Shoah.

L'exposition permet ainsi de comprendre la fabrique de la haine telle qu'elle a été agencée dans toute l'Europe à la fin du XIXe et dans la première moitié du XXe siècle.

Du 20 mars au 15 décembre au Mémorial de Caen. Tarif: 5€. Tél. 02 31 06 06 44

A LIRE AUSSI.

"La ville sans juifs", diamant noir du cinéma, cherche ses sauveurs

Le normand Michel Onfray annonce la fin de la civilisation occidentale

Un livre à charge contre Céline, "génie littéraire" et "antisémite obsessionnel"

De la Shoah aux Yézidis: le père Desbois, prêtre au combat pour la mémoire

Normandie : Bubble, l'appli mobile pour les passionnés de la BD