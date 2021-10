Rouen. HOCKEY/GLACE (Ligue Magnus): les Dragons de Rouen reprennent l'avantage en demi-finale !

Quel match ! Les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) mènent désormais deux matchs à un dans leur demi-finale des Playoffs de la Saxoprint Ligue Magnus en s'imposant largement 7-2 sur la glace de l'Ile Lacroix vendredi 18 mars 2017.

Et pourtant la soirée avait mal commencée puisque sur une première erreur défensive, les Grenoblois ouvrent la marque par l'intermédiaire de Norbert Abramov après 2'40 de jeu.

Un début de match difficile pour les Jaunes et Noirs qui subissent et vont encaisser une première pénalité dans ce match. Et fait rarissime, cette infériorité numérique va permettre aux Rouennais de revenir une première fois dans ce match sur une belle interception signée Loic Lampérier qui trompe une première fois Horak pour revenir à 1-1 puis sur la même infériorité, Dan Koudys lance au but pour une déviation signée Damien Raux pour le 2-1. Ce qui sera le score à la fin de ce premiers tiers temps où les Normands seront revenus dans le jeu.

2ème tiers fou

Le 2ème tiers sera le tournant de la rencontre puisque les joueurs de Fabrice Lhenry dominent les Grenoblois incapables de sortir de leur zone et vont encaisser la bagatelle de cinq buts inscrits pas Adam Miller, Matt Hussey, Sacha Treille deux fois en supériorité numérique puis un 7ème but à quatre secondes du buzzer de François-Pierre Guenette 7-1.

Les quinze minutes de pause avant le 3ème tiers permettront aux deux coachs de changer leur gardien et le 3ème tiers sera anecdotique pour les deux équipes et notamment pour les Bruleurs de Loups qui préféreront s'économiser pour le match du lendemain et un seul but sera marqué par Grenoble par Kyle Hardy pour revenir à 7-2.

Menant donc la série 2-1, les Dragons de Rouen et les Bruleurs de Loups de Grenoble se retrouvent dimanche 19 mars 2017 à 16h00 pour le match 4.

Les réactions :

Julien Baylacq (joueur Grenoble): " on a bien commencé le match. On a pris deux bus bêtement. On s'est mis dans le trou tout seul. On pourra se rattraper demain. On met cela de coté pour faire un meilleur match demain. Rouen a utilisé nos moindres erreurs. A nous de garder la tête haute et faire un très bon match demain. Que l'on perde 7-2 ou 1-0, cela revient au même, c'est un match gagné c'est tout. On a du caractere, on ne l'a pas montré ce soir mais on le montrera demain."

Sacha Treille: "on a eu beaucoup de réussite même si on s'est fait peur au début. On a été opportuniste et après on a bien géré notre match. C'est positif. le large score n'est pas le plus important, c'est la manière qu'il faudra conserver pour demain. Cela nous donne de la confiance et cela nous montre qu'Horak n'est pas un super héros, maintenant il faut oublier et se reconcentrer pour demain."

François-Pierre Guenette: "on a fait le boulot en allant chercher une victoire a Grenroble, maintenant il faut profiter de l'avantage de la glace si on remporte le match demain on se mettra dans une bonne position."

Fabrice Lhenry: "c'est une belle victoire. Je ne crois pas qu'on ai fait cinq buts dans un tiers cette saison. Je suis très satisfait de comment on a travaillé. Quand il y a toute cette énergie de toutes l'équipe, le 2ème tiers était un des plus beau de la saison, mais il faut relativiser, il faut tourner la page maintenant, ne pas faire comme à Grenoble où on a gagné le premier et pas le 2ème. Demain Grenoble voudra rebondir, et nous il faudra confirmer et c'est toujours le plus dur de confirmer mais c'est bien d'avoir pris ce 3ème match."

