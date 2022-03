Alençon. Orne : incendie criminel à la permanence du Front national à Alençon

La permanence du Front national, rue du Mans, dans le quartier Monstsort d'Alençon (Orne) a été victime d'un incendie.

Les secours ont été alertés vers 2h du matin ce samedi 18 mars 2017. L'incendie a dévasté l'intérieur du local d'une superficie de 25 m2.

4 personnes incommodées

Quatre riverains ont été incommodés par les fumées, trois ont été évacués vers le centre hospitalier de la ville

Incendie criminel

Selon le président du FN 61, Lionel Stieffel, la vitrine a été défoncée à l'aide de barrières signalant des travaux dans ce quartier, avant que plusieurs individus n'y mettent le feu.

Écoutez Lionel Stieffel, le président du FN 61 :

"Cet événement gravissime, s'inscrivant dans un climat de haine et de violences contre les patriotes, révèle que certains adversaires du FN sont désormais prêts à perpétrer des actes criminels", a estimé, dans un communiqué, le secrétaire général du FN et président du groupe FN au conseil régional de Normandie, Nicolas Bay.

"Les déclarations irresponsables de certains candidats et dirigeants politiques - y compris au sommet de l'Etat - entretiennent cette ambiance délétère. Il est urgent que ceux qui prétendent être démocrates condamnent clairement et fermement ces attaques et que tout soit mis en oeuvre pour retrouver et sanctionner les coupables", a-t-il ajouté.

