Épouvante. Francky et son aventure extraordinaire!

Le muséum d'histoire naturelle a fait appel aux services du rouennais Alexandre Nicol pour animer une visite insolite du Muséum d'histoire naturelle de Rouen à l'occasion des singeries du Jeudi ce jeudi 30 mars. Événement gratuit destiné au public étudiant, cette visite ludique permet de découvrir les lieux sous un nouvel angle.

Un imaginaire débridé

Créateur d'effets spéciaux et de figurines, Alexandre Nicol est le fondateur de la société rouennaise Phoenix effect. Rue de Buffon, dans ses ateliers, 3 à 4 personnes collaborent avec lui pour créer des personnages imaginaires et des décors ou accessoires effrayants. En parallèle, il s'investit dans l'évènementiel, en tant qu'organisateur à Rouen de la Zombie walk et du Festival du film fantastique. Après avoir répondu à une commande du Muséum - l'impression 3D d'une corne de rhinocéros- il investit cette fois les lieux avec un scénario original.

Maison hantée

Accompagné d'une dizaine de comédiens, il met en scène pour les singeries du jeudi Une aventure de Francky. " C'est un spectacle déambulatoire que nous avons crée il y a trois ans suite à une commande du service jeunesse du département, explique Alexandre. Le personnage de Francky, haut de 15 cm, directement inspiré de Frankenstein en plus mignon est à la recherche de son créateur. Inspiré par le concept de la maison hanté, on y découvre une galerie de personnages fantastiques dignes de l'univers d'Halloween: des orques, des gobelins des zombies et aussi quelques extraterrestres".

Du sur mesure

"Cette déambulation s'adapte systématiquement aux lieux qui l'accueille, précise Alexandre. Ici les participants explorent en petits groupes le Muséum dans la pénombre, une lampe de poche à la main. Il sont accompagnés par un de nos guides à travers toutes les salles du Muséum. Le parcours dure 20 minutes et il y aura de nombreux départs de visite au cours de cette soirée car nous attendons beaucoup de visiteurs".

cabinet de curiosité

Bien sûr le site est un formidable terrain de jeux pour Alexandre et son équipe qui avaient depuis longtemps le projet d'investir ces lieux propices à stimuler l'imaginaire. "Dans l'esprit des cabinets de curiosité, il y aura beaucoup d'objets étranges dissimulés parmi les collections du musée comme des membres coupés ou des pierres tombales": un univers véritablement cauchemardesque!

Pratique. Jeudi 30 mars à partir de 20h. Muséum d'histoire naturelle de Rouen. Gratuit. Réservation obligatoire au 02 35 71 41 50