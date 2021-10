Le conducteur ivre, qui avait trainé sur 6 mètres un agent de sécurité qui avait tenté de prendre les clés de sa voiture, à Arromanches, avant les cérémonies commémoratives du 6 juin dimanche, a été condamné hier à 6 mois de prison ferme... il avait près de 3 g d?alcool dans le sang, et n?avait plus de permis de conduire depuis 5 ans et roulait sans assurance....

