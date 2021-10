Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 27 mars

MANCHE

Du 31 mars au 2 avril 2017 c'est la deuxième édition de la Fête des métiers d'art à Villedieu-les-Poêles! L'an passé, l'événement avait rassemblé 6 500 visiteurs et une trentaine d'artisans d'art exposant sous le Magic Mirror le temps d'un week-end, celui des Journées européennes des métiers d'art. Les artisans sourdins avaient eux aussi participé à l'événement en ouvrant les portes de leurs ateliers au public. Cette année, l'événement met à nouveau à l'honneur les métiers d'art: expositions-ventes d'objets d'art, démonstrations, ateliers, concerts sont prévus pour ces trois jours.

C'est le grand retour d'Olivia Ruiz sur scène et c'est en Normandie! Aujourd'hui elle sort son 6e album et attend avec impatience de retrouver son public. Sa prochaine tournée passera par le Théâtre Municipal de Coutances ce samedi 1er avril 2017. Infos et résas sur theatre-coutances.com

CALVADOS

Virtuose autodidacte de la guitare et du banjo, Sanseverino gratte là où ça nous démange et là où ça nous dérange! Avec un bonheur communicatif, le plus tzigane des chanteurs français, impose son style inimitable avec son rock swing endiablé et des références à la grande chanson française, il est en concert ce samedi 1er avril 2017 au Cargö à Caen.

Le "Festival International du Cirque" proposé par le Cirque Medrano porte fort bien son nom! Des artistes venus du monde entier se succèdent sur la piste, dans des numéros aussi divers que variés, alliant charme, force et dextérité, pour le plus grand bonheur des petits et des grands! Cette nouvelle création fait appel à des attractions acrobatiques de haut niveau, des gymnastes étonnants, des animaux surprenants et des clowns poétiques et hilarants! Retrouvez-le au parc des Expositions de Caen dès ce mercredi 29 mars 2017 jusqu'au dimanche 2 avril 2017.

ORNE

Nouvelle icône de la danse contemporaine australienne, Antony Hamilton est un chorégraphe d'art brut, un plasticien audacieux du corps. Artiste maintes fois primé, il a dansé pour les célèbres troupes nationales Australian Dance Theatre, Chunky Move et Lucy Guerin Inc. et a créé des pièces pour de nombreuses compagnies de renommée mondiale. Retrouvez-le ce lundi 27 mars 2017 dès 20h30 au théâtre d'Alençon.

Chiron, surnommé "Little", jeune noir d'un quartier pauvre de Miami, grandit dans un environnement violent. Les autres garçons le persécutent car ils pressentent sa différence, une homosexualité et, ravagé par le trafic de drogue que Chiron lui-même va mettre de temps à définir. On voit le garçon de 9 ans, puis l'adolescent et enfin le jeune homme se débattre dans une grande solitude, éclairée par quelques moments de douceur. C'est le synopsis du film Moonlight de Barry Jenkins diffusé ce mardi 28 mars 2017 au Cinéma Normandy à Alençon.