Cette semaine direction...la Turquie. La Lokanta, "cantine" en turc, a ouvert mardi 14 mars 2017 en plein coeur de l'espace Gardin à Caen (Calvados). Si la décoration est pour l'heure très épurée, l'oeil est immédiatement attiré par un four à barbecue imposant. Derrière les fourneaux, quatre personnes s'activent pour servir au plus vite les clients.

Galettes farcies ou assortiment de mezze

Au menu, des grillades donc mais également de la salade turque avec de la tomate, du persil, du citron et de l'oignon, très rafraîchissante. De la soupe et des galettes sont également proposées. Pour six euros, la formule galette farcie soit à la viande, soit au fromage et aux épinards, accompagnée de salade turque et de frites est largement rassasiante pour le déjeuner.

Des assiettes composées de mezze, assortiment de petits plats idéal pour découvrir la gastronomie turque, sont également proposées pour 11,50 €.

Et puis pour les plus pressés, les plats sont également à emporter.

Pour terminer le repas, rien de tel qu'un petit thé et un loukoum à la pistache donner gratuitement au moment de payer l'addition.

Pratique. Lokanta, 31 avenue de l'hippodrome. 09.67.76.39.70. Ouvert du mardi au jeudi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 21h30. Les vendredi et samedi de 11h30 à 14h30 et de 18h à 22h. Le dimanche de 18h à 22h. Fermé le lundi.