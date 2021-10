Après les éclaircies matinales, les nuages reviennent avec de nouvelles pluies parfois orageuses... T° de 12 à 23°

Météo France relèvait ce matin... un minimum de 12° à L?Aigle, 13°8 à Argentan, et Flers, 14°5 à Alençon et Mortagne au Perche ....



Suite aux fortes pluies d'hier, l'air est très humide : des nuages bas associés à des bancs de brumes ou de brouillards rendent le temps temporairement gris en ce début de matinée. On profitera malgré tout de quelques belles éclaircies en matinée avant le retour des nuages....

Souvent menaçants : ils lâcheront par moments des averses ou des pluies plus durables ....Avec la hausse des températures, ces averses peuvent prendre de nouveau un caractère orageux, orages toutefois moins violents et moins étendus que ceux d'hier.



Il fera cet après midi ....22 / 23°



La tendance de notre week-end... ça s?arrange.... nuages et belles éclairicies alterneront demain, avec un risque de rares averses de pluies l?après midi.... dimanche, un soleil franc le matin, quelques nuages l?après midi ...

T° de 12 à 22°

