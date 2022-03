Rouen. A Rouen, il fait revivre l'opéra inachevé d'un compositeur mort dans les camps de concentration

C'est la fin d'une histoire vieille de plus de 70 ans. Celle d'un compositeur juif, Viktor Ullmann, déporté pendant la Seconde Guerre mondiale dans le camp de Terezin. Là, il y écrit une pièce sur Jeanne d'Arc, intitulé 30 mai 1431, date de sa mort à Rouen.

Achever l'inachevé

Des fragments de musique qu'Hélios Azoulay, compositeur rouennais, découvre des années plus tard. Aujourd'hui, l'opéra inachevé renaît dans un album baptisé Sauvée des cendres. "À partir de ce livret et des deux pages de musique seulement qu'il avait pu composer, j'ai décidé de rééquilibrer la chose et de composer toute une oeuvre derrière, pour essayer d'achever l'inachevé".

Un travail d'un "genre nouveau, quelque part entre le théâtre et l'opéra", pour lequel il assure que "l'album n'est qu'une version possible de l'oeuvre qui évolue sans cesse et se trouve finalement définitivement inachevée".

Ce travail, c'est grâce à plus de 160 donateurs, mobilisés via une campagne de financement participatif en ligne, qu'il a pu le réaliser. "Nous avons eu des souscripteurs du Canada, de Belgique, de Grèce, d'Allemagne… C'est incroyable".

Une mobilisation qui a permis de "remettre dans le jeu de la vie une oeuvre destinée aux tiroirs d'archives des bibliothèques".

