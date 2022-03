Rouen. La Reine des neiges va glisser au Zénith de Rouen

C'est un hôte de marque qu'accueille, mardi 21 et mercredi 22 mars 2017, le Zénith de Rouen (Seine-Maritime). La Reine des Neiges en personne viendra en effet y danser sur son incontournable "Libérée, délivrée" dans le cadre de la tournée du spectacle Disney sur glace.

Féerie glacée

Quel conte de Disney pouvait en effet mieux se prêter à la magie du patinage que celui relatant les aventures d'Anna et de sa soeur Elsa au royaume féerique d'Arendelle? Dans ce show sur patins, petits et grands retrouveront avec plaisir les compagnons d'aventures des deux héroïnes: le bonhomme des neiges fans de câlins Olaf, Kristoff et son fidèle cerf Sven, sans oublier le prince Hans.

Ces héros du désormais film culte de Disney ne seront pas les seuls invités de la scène du Zénith. La première partie du spectacle sera assurée par d'autres stars des dessins animés, avec notamment Le Roi Lion - que l'on imagine pourtant moins facilement en fine lame de la glace - Toy Story ou encore Nemo qui présenteront un spectacle enchanteur.

Pratique. Les 21 et 22 mars au Zénith de Rouen. A partir de 25€ pour les enfants, 33€ pour les adultes.

