Mercredi 22 mars 2017, le Centre des Congrès de Caen (Calvados) accueille la 22e Journée "Trouver un job d'été", organisée par le Centre régional information jeunesse (Crij). Nouveauté cette année, le village des initiatives, mis en place à destination, entre autres, des mineurs. Ce dernier devrait permettre d'orienter les jeunes de plus de 16 ans vers des chantiers. "Nous avons de plus en plus de demande de la part des jeunes de moins de 18 ans. Aujourd'hui, 15 à 20% des visiteurs sont mineurs et ce village des initiatives devrait répondre à une partie de leurs demandes", présente Thomas Elart, chargé de l'opération au sein du Crij.

Un rapprochement avec les coopératives jeunesses de service

Trouver un emploi aux mineurs n'est pas chose aisée. Nombreuses sont les entreprises qui y rechignent, le code du travail étant plus scrupuleux pour les moins de 18 ans, entre les contraintes horaires et les tâches à effectuer, mais aussi du côté de la mobilité. Pour trouver une alternative, le Crij s'est rapproché des coopératives jeunesses de service qui accueillent les 16-18 ans pendant l'été. Cette année, cinq chantiers de réhabilitation du patrimoine sont proposés pour un demi Smic par mois. "Ces chantiers permettent aux jeunes d'acquérir une première expérience professionnelle en plus de l'argent qu'ils peuvent se faire pendant l'été", tempère-t-il.

Un job d'été pour "subsister"

Au-delà de la première expérience professionnelle, le job d'été est devenu un passage obligé chez beaucoup de jeunes, les 2 500 visiteurs de l'an dernier en témoignent. "Avant, les jeunes cherchaient un job d'été pour gagner un peu d'argent de poche pendant l'été. Depuis quelques années, il y a une véritable évolution et on est conscient que désormais, les jeunes cherchent à travailler pour subsister", avance Mustapha El Attar, directeur du Crij.

Cette année, les organisateurs tablent sur 2 500 postes proposés. En plus des chantiers pour mineurs, seront également présentes de grosses entreprises locales, mais aussi des groupements agricoles et une aide pour la mobilité à l'international.

