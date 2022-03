Flers. Législatives: Isabelle Boscher candidate PS sur Flers/Argentan

Le député PS sortant Yves Goasdoué, maire de Flers, président de la nouvelle grande Flers'Agglo, a décidé de ne pas se représenter sur la troisième circonscription de l'Orne (Flers/Argentan), notamment parce qu'il a voté la loi anti-cumul.

"J'estime avoir fait mon travail sans doute perfectible, mais un vrai travail de parlementaire, a-t-il expliqué avec un pincement au coeur lors d'un point presse jeudi 9 mars 2017. Je pense que je peux gagner, mais j'ai voté la loi anti-cumul et j'applique le droit. Je pense aussi qu'il n'est pas possible de se faire élire président d'une intercommunalité qui gagne quarante pour cent d'habitants avec un axe urbain Flers/La Ferté Macé… Il serait inconséquent de se présenter à l'élection législative après que l'ensemble des délégués de cette interco m'aient fait confiance même si je ne me suis jamais engagé à ne pas me présenter à cette élection législative. Ma décision est claire, nette irrévocable, c'est je crois éthique. On ne peut pas demander la confiance aux gens pour sauter sur l'élection d'après." Écoutez Yves Goasdoué:

C'est donc l'actuelle suppléante d'Yves Goasdoué, Isabelle Boscher, élue d'Argentan, qui est candidate pour le PS sur la troisième circonscription de l'Orne. "Elle a une connaissance des dossiers", explique Yves Goasdoué, "j'ai pu mesurer son efficience sur le terrain, notamment sur le dossier GDE. Isabelle est la bonne candidate pour les forces progressistes."

Isabelle Boscher aura pour suppléant Lori Helloco, premier adjoint au maire de Flers, qui a été le plus jeune Conseiller départemental de France. Leur candidature a été soumise ce jeudi soir à l'assemblée des militants du PS, réunis à Ecouché. Yves Goasdoué:

"Pour la campagne, je vais mouiller la chemise, explique Yves Goasdoué, mon devoir c'est de me consacrer à Flers, mais en proposant une suite pour l'Assemblée Nationale."

Macron lui a fait l'oeil

À l'occasion de son annonce sur l'élection législative, Yves Goasdoué s'est aussi exprimé sur la campagne présidentielle: "je ferai la campagne que le parti me demandera de faire", explique celui "qui n'a jamais trahi et qui ne trahira pas la légitimité de la primaire". Autrement dit, il soutiendra Benoît Hamon, même s'il explique "ne pas voir comment le candidat du PS peut aujourd'hui être au second tour. Aujourd'hui, l'espoir des progressistes, c'est Macron. J'aurais pu aller chez Macron, il me l'a demandé personnellement explique celui qui est encore député."

Et de préciser: "si au deuxième tour c'est Macron/Le Pen, je mouillerai la chemise pour que Macron soit élu Président de la République". Avant de conclure: "je ne sais pas si je vais parrainer quelqu'un pour cette présidentielle…"

