Le joueur du Caen Handball (Calvados) Maxime Langevin s'est engagé, jeudi 9 mars 2017 pour deux saisons supplémentaires chez les Vikings. Le voici désormais sous contrat jusqu'en 2019. Le gardien Denis Serdarevic a également prolongé pour une saison supplémentaire. Ils rejoignent Adrian Rosales et Sébastien Rossi, encore sous contrat avec l'équipe normande la saison prochaine.

Priorité maintien

"Les discussions sont dores et déjà ouvertes avec les autres joueurs, mais l'objectif premier reste d'aller chercher les points nécessaires au maintien le plus rapidement possible", explique Thomas Lamora, le vice-président du Caen Handball.

