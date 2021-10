Consensus territorial sur le TGV Paris-Normandie hier à la Région

Consensus territorial sur le TGV, à la « Conférence des Exécutifs » bas-normands.

Elle a réuni hier à la région, les 3 départements, et les principales agglos, dont Alençon et Flers ; pour valider les temps de parcours, le nombre de liaisons, ou la capacités des trains ... attendus sur cette future ligne à grande vitesse.

Le document sera remis jeudi prochain, à Jean-Pierre Duport, préfet en charge de ce projet de ligne TGV Paris-Le Havre ? qui mettra Caen à 1h15 de la capitale.

La conférence a aussi rappelé :

- que la ligne Paris/Granville constitue plus que jamais une urgence régionale

- et l?urgence de l?amélioration de la connexion d?Alençon au TGV, au Mans.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire