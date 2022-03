Un site de rencontre a publié jeudi 2 mars 2017 son classement des "villes de France qui trompent le plus", qu'il établit en fonction de son nombre d'inscriptions (plus de 2 millions en France).

Le Havre capitale de la fidélité

Au Havre, le taux d'infidélité est estimé à 3,2%. La Normandie peut être fière, car Le Havre termine ainsi bon dernier du classement avec une 50e place… rassurante.

Le site explique que ce Top 50 "montre bien que l'infidélité est encore plus facile dans les grandes villes: rencontres plus nombreuses, plus faciles, plus discrètes et donc… moins risquées!" Le Havre, 13ème ville de France (en nombre d'habitants), fait figure d'exception.

Rouen: un bilan moins glorieux

Rouen (Seine-Maritime) figure en 6e place, et surtout en tête du classement des villes normandes. Le site établit même "taux d'infidélité", évalué à 14,6 % chez les Rouennais. La ville se place donc à quatre points à peine du leader du classement, Paris.

Les Caennais ne seront pas plus fiers, avec un taux d'infidélité de 10,7 %. Caen arrive en 14e place du classement.

Pour les Normands qui tiennent à préserver leur couple: installez-vous au Havre (Seine-Maritime).

