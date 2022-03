L'édition 2017 débute par la représentation de "Rage", une mise en mots et en furie d'Hamlet. Seul en scène, David Fauvel distribue les cartes de la folie et de la mélancolie de son héros et fait revivre les autres personnages de la pièce shakespearienne grâce à des effets sonores et vidéo.

Talents de demain

Cinq pièces ont été sélectionnées pour cette 23e édition. Le mercredi 15 mars, deux pièces ouvrent la compétition. La création de Yohann Chaplain (Cie NichtigKatze), "A travers l'opaque royaume", qui met en scène le cheminement de deux jeunes désespérés dans un monde brumeux, et "GGK" (Cie GGK) inspiré de "George Kaplan", triptyque qui mêle réflexion politique et sociale.

La compagnie Little Boy, quant à elle, s'empare d'un texte du sulfureux artiste franco-argentin Copi. "Une visite inopportune" met en scène l'imminence de la mort d'un homme visité par ses proches à l'hôpital. Texte désespéré et cruel, la pièce est une des premières en France à évoquer le sida.

Avec "Dans ma tête : Adios soutien-gorge !", la Cie "Les éditions David" propose d'entrelacer lectures "Youtube" et théâtre.

Enfin, la création "Jusqu'au bout" (Cie Comedia del Ardus) interroge la notion de culpabilité et la descente aux enfers de deux soeurs.

A noter que le festival proposera la représentation des lauréats de l'édition 2016 le jeudi 23 mars à 20h en guise de soirée de clôture. L'occasion de (re)découvrir la mise en scène inspirée de "La place de l'autre" de Jean-Luc Lagarce par Rebecca Fels et la formidable partition de ses deux comédiens.

Pratique. Du 14 au 23 mars 2017 à la Maison de l'étudiant de Caen (Campus 1). Tarifs: 3€/spectacle pour les étudiants, 5€/spectacle. Page Facebook de l'événement Les Fous de la Rampe - festival de théâtre étudiant.

