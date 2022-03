Maromme. Deux individus repris dans leur fuite après un casse au camion bélier près de Rouen

Il est près de 4h dans la nuit du mardi 7 mars 2017 lorsque la police est contactée par une société de télésurveillance pour un vol au camion bélier en cours dans une entreprise de Maromme (Seine-Maritime). Selon leur interlocuteur, les individus sont en train de charger des cartons dans un fourgon. Plusieurs patrouilles sont rapidement envoyées sur place.

Une fuite à travers champs

Dans la rue Berthelot, alors qu'elles préparent le dispositif d'interpellation, les brigades voient un fourgon blanc foncer dans leur direction en roulant au milieu de la route. Les policiers s'écartent pour ne pas se faire renverser et prennent en chasse le véhicule qui prend la fuite en direction de la Vaupalière puis de Roumare. Soudain, le véhicule, qui s'avère être déclaré volé, s'enfonce dans les champs puis finit par s'immobiliser.

Deux individus en sortent et s'enfuient à pied et traversent même l'autoroute avant de s'arrêter à bout de souffle et d'être interpellés. Dans le fourgon, de nombreux cartons de parfums sont retrouvés. Une enquête est ouverte et confiée à la sûreté départementale.

