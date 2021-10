Haras du Pin, son avenir en question lors d'une réunion aujourd'hui à la préfecture de l'Orne

L?avenir du Haras du Pin, en question aujourd?hui à la préfecture de l?Orne, qui reçoit, le Département, et la Région Basse Normandie, autour de Jean-François Etienne des Rosaies, président de l?Institut Français du Cheval et de l?Equitation. Ce dernier avait affirmé lors de sa précédente venue au haras, vouloir aller vite ! .... Il avait annoncé le lancement d?une fondation, qui va regrouper des mécènes privés, pour assurer l?entretien des bâtiments du haras et affirmé que les missions du haras et les personnels seraient conservés.... Aujourd?hui, il s?agira d?évaluer les engagements du département de l?Orne et de la région Basse Normandie.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire