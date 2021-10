5 jeunes d?une vingtaine d?années placés en garde à vue ce week-end... 4 à Flers, un à l?Aigle....

Les 4 jeunes, 3 majeurs et un mineur, originaires de la région parisienne placés en garde à vue, dans la nuit de vendredi à samedi à Flers, ont été libérés hier matin... ils avaient agressé deux jeunes, vendredi soir, dans un restaurant de la ville, pour un refus de priorité en voiture mercredi dernier.... le règlement de compte a tourné en leur défaveur....Réfugiés chez un ami, au second étage d?une maison.....Une vingtaine de jeunes se sont alors rassemblés devant l?habitation pour en découdre, et laver l?affront... Quelques voitures abîmées par des jets de pierres et divers autres projectiles lancés contre les vitres du second étage .... Les policiers sont finalement parvenus à ramener le calme... les 4 jeunes interpellés, étaient en possession de stupéfiants... ils sont repartis en région parisienne avant de comparaître devant la justice...



A L?Aigle samedi soir, un jeune homme d?une vingtaine d?années a été désarmé par les clients d?un bar du centre ville.... ils lui avaient lancé des ?ufs après plusieurs passages « sportifs » et « bruyants » avec sa voiture .... Vexé, le conducteur était revenu avec un carabine, non chargée.... le jeune homme, en pleine possession de ses moyens selon les gendarmes, a été placé en garde à vue

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire