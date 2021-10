Foot, ligue 1, reprise de l'entraînement hier pour Caen... Damien Marcq devrait signer un contrat de 3 à 4 ans aujourd'hui.... ligue 2, Moussa Narry signe pour 3 ans avec Le Mans FC..Tennis : qualific

Football/ Ligue 1 : le Stade Malherbe de Caen a repris l'entraînement, lundi, avec le Boulonnais Damien Marcq qui doit s'engager aujourd?hui, avec le club normand, dont le contrat porte sur trois à quatre saisons pour un montant estimé à 3 millions d'euros.

Caen compte trois arrivées pour sept départs ..... Une quatrième recrue est espérée au poste de milieu offensif gauche.... les joueurs qui seront en stage de préparation du 4 au 13 juillet à Annecy.



Et lancement ce matin, sur le net et aux guichets des abonnements au Stade Malherbe de Caen, pour ceux qui ne sont pas abonnés.... les 8 000 abonnés de la saison dernière ont déjà renouvelés leur abonnement...



Moussa Narry, transfert de l? AJ Auxerre vers Le Mans FC, a signé hier matin contrat de 3 ans avec le club sarthois .... ce milieu défensif, n?a pas perdu de temps, il s?est entraîné dès hier après midi avec le groupe... c?est la troisième recrue pour le Mans FC, pour sa nouvelle saison en ligue 2... avec l?objectif de retrouver l?élite.......



Tennis, le sarthois, Jo-Wilfried Tsonga, tête de série N.10, s'est qualifié hier pour les quarts de finale de Wimbledon en battant, en deux heures, et 4 sets 6-1, 6-4, 3-6, 6-1, son compatriote Julien Benneteau...

