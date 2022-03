Hors Normandie. L'Agenda en Normandie: mardi 14 mars 2017

MANCHE

Ce samedi 18 mars 2017, Les Triolettes, groupe folklorique normand qui fête ses 40 ans cette année, invite le groupe Vendéen Le Bouquet Salaïe de Beauvoir-sur-Mer pour une représentation à 14h30 à la salle des fêtes de Villedieu-les-Poêles. Prix des places: 6 € ou 5 € pour les groupes de plus de 10 personnes. Une part de gâche sera offerte à tous les spectateurs pendant le spectacle. Réservation à l'office de tourisme au 02 33 61 05 69.

La 19e édition du Printemps des poètes continue jusqu'à ce dimanche 19 mars 2017 à Barneville-Carteret. Le thème choisi cette année est: la poésie francophone sur le continent africain, l'occasion de mettre en avant notamment l'oeuvre de Léopold Sedar Senghor. La clôture de l'événement se fait au Cabaret Sauvage.

CALVADOS

Le Train de la présidentielle va parcourir la France jusqu'au 13 avril pour présenter l'histoire de l'élection présidentielle sous la Ve République à travers le prisme "politique et médias". Ce train composé de 13 voitures va à la rencontre des citoyens dans 31 villes étapes, parcourant 6.000 kilomètres fait étape dans le Calvados. Retrouvez-le ce lundi 13 mars 2017 à Caen et ce mardi 14 mars 2017 à Trouville.

Après un RED TOUR triomphal, M. POKORA est de retour sur scène et enflamme de nouveau la France, la Belgique et la Suisse avec un show spectaculaire entouré de 10 musiciens et ses danseuses. Retrouvez-le au Zénith de Caen ce mardi 14 mars dès 20h. Infos et résas sur zénith-caen.fr.

ORNE

Clarika sort son septième album " De quoi faire battre mon coeur ". Un album qui la touche de près et nous délivre des chansons vivantes, urgentes, qui lui ressemblent, qui la racontent. Avec ce nouvel opus, Clarika s'éloigne de ses habituels repères et multiplie les collaborations, notamment avec Fred Pallem qui a arrangé et composé quelques titres, Raoul de la Maison Tellier et Matthieu Boggaerts qui ont mis en musique quelques-unes de ses chansons. Retrouvez-la en concert dans le cadre du Printemps de la chanson ce mardi 14 mars 2017 dès 20h30 au Forum de Flers.

CHILL BUMP est un duo d'un nouveau genre qui officie dans le rap anglophone et dont le talent exceptionnel a déjà séduit C2C comme Wax Tailor, mais aussi les plus grands festivals tels que Solidays, Art rock ou encore les Artefacts. Ces deux virtuoses se démarquent par le style novateur de leurs compositions qui respecte à la fois la tradition old school en flirtant avec les musiques électroniques. Découvrez-le ce jeudi 16 mars 2017 à partir de 21h à la Luciole à Alençon.

