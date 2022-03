Les sarkozystes demandent à Fillon de se choisir "un successeur"

"La ligne politique de Fillon est la bonne mais ce dernier ne pouvant plus assurer l'unité de la famille politique de la droite et du centre, nous lui demandons de prendre ses responsabilités et de se choisir lui-même un successeur", ont affirmé les sources, ajoutant que Christian Jacob avait été chargé d'aller voir M. Fillon pour lui demander d'accepter une rencontre avec M. Sarkozy et Alain Juppé.

