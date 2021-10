Contrôles routiers sur les premiers départs en vacances

Il suffit de compter le nombre de caravanes pour s?en convaincre : les départs en vacances ont commencé !



Le peloton autoroutier de gendarmerie de Sées a opéré la première grosse opération de contrôle routier des vacances, cet après-midi.



Les poids lourds étaient ciblés, dans les 2 sens de circulation, à la sortie sud de Sées; un endroit stratégique sur le transit nord/sud, notamment en provenance d'Espagne et à destination de l'Angleterre et de l'Europe du nord.



3 unités de gendarmerie , et les contrôleurs de la Dréal (ex DDE) ont passé au crible: nature et poids des chargements, vitesse, temps de conduite?

