Hors Normandie. L'Agenda en Normandie : lundi 13 mars

MANCHE

"Régine, une réalisatrice de sitcom, commence à désespérer. Sa série télévisée "Amours et Trahisons" est en perte d'audience, et le directeur de la chaîne menace de la retirer du programme. Afin de sauver son "bébé" du naufrage, Régine imagine les stratagèmes les plus farfelus, entraînant toute son équipe dans des situations impossibles". Un spectacle de la troupe de Torigny-les-Villes à découvrir au Château de Torigny-les-Villes ce samedi 18 mars 2017.

La troupe de théâtre de Régneville-Sur-Mer propose comme chaque année un spectacle à venir découvrir à la salle des fêtes de Courcy ce samedi 18 mars 2017. Cette année, la comédie de boulevard sera à l'honneur, avec "Pyjama pour six", de Marc Camelotti. Plus d'infos sur theatreregnevillesurmer.wordpress.com.

CALVADOS

2017 est une grande année Windsurf pour OCEAN à Ouistreham. Elle se terminera par un National RRD120 pour les jeunes et la Finale du Bret's AFF Funboard Tour. Mais dès ce week-end des samedis 18 et dimanche 19 mars 2017, les slalomeurs ont rendez-vous pour une grande Régate interligue Windsurf depuis la Jetée Paul-Emile Victor.

Ce samedi 18 mars 2017, rendez-vous à Saint Gabriel Brecy pour un Apéro déambulatoire et dîner dans le noir! Une soirée encadrée par l'association "À vue de truffe" et l'artiste Elsa R., où vous dégustez votre dîner privé de votre sens… de la vue! Une expérience mémorable, qui vous met dans la peau d'une personne non-voyante de manière conviviale et créative! Vous êtes accompagnés tout au long de la soirée par des personnes rompues à l'exercice.

ORNE

Dans le cadre du printemps de la chanson organisé par l'Office départemental de la culture, Tourouvre reçoit le groupe les Joyeux urbains pour un concert ce samedi 18 mars 2017 à 20h30. Mais qui sont-ils ces joyeux urbains? Irrévérencieux, hilarants, décalés et infiniment talentueux, les terribles Joyeux Urbains reviennent en force pour faire revivre 20 années de spectacles loufoques et de chansons acides. Dans ce nouveau spectacle "Best Of", ils déclinent leur pop satirique rehaussée d'une bonne dose d'absurde, d'humour décalé et de surprises!

Avec leur nouvel album " Éléments " sorti le 24 février 2017, le quintet ZENZILE annonce le virage longuement mûri de s'éloigner du dub traditionnel pour s'engouffrer vers de nouveaux horizons, aux confins du trip-hop et du rock. Retrouvez-le en concert à la Luciole à Alençon ce samedi 18 mars 2017, plus d'infos sur laluciole.org.