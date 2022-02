Une soirée très animée vous attend ce Samedi 4 Mars à la Salle Beaufils de Saint-Lô, au Gala de Boxe organisé par le Boxing-Club Saint-Lois.



Au programme: 6 combats amateurs, et 3 combats professionnels.



Les présentations des boxeurs, et de la soirée qui vous attend, avec Jean Metay, Organisateur et entraîneur au Boxing-Club Saint-lois:





Saint-Lô. Gala de Boxe, Samedi 4 Mars 2017 - Salle Beaufils à Saint-Lô Impossible de lire le son.

INFOS PRATIQUES:

- Retirez vos places en Pré-vente (12€) au PMU Le Celtic à Torigny sur Vire, au PMU de Tessy Sur Vire, ou au Bar le Commerce à Saint-Lô.

- Entrées sur place: 15€.

- Samedi 4 Mars 2017 - Salle Beaufils à Saint-Lô