On vous avait dit que cette série serait serrée. Et c'est effectivement le cas! Dans le match 2 des quarts de finale de play-off de la Saxoprint Ligue Magnus, qui se disputait mercredi 1er mars 2017 sur la glace de l'Ile Lacroix, ce sont cette fois les Ducs d'Angers qui ont remporté remporté le match face aux Dragons de Rouen (Seine-Maritime) sur le score de 5-4.

Le match a pourtant bien commencé pour les Dragons qui inscrivaient deux buts coup sur coup par Marc-André Thinel et Dan Koudys. Une avance de courte durée puisque Jonathan Lessard a réduit la marque pour les Angevins. 2-1 à la fin du premier tiers.

Angers remonte à hauteur

Au retour de la première pause, les Ducs égalisent après un peu plus d'une minute de jeu par Brian Henderson en supériorité numérique (2-2). Les deux équipes désormais à égalité, c'est le buteur Sacha Treille qui redonne l'avantage aux Normands sur un service de François-Pierre Guenette (3-2). Un avantage qui ne dure que 25 secondes puisque l'ancien rouennais Maxime Lacroix égalise pour les visiteurs (3-3). Et pour la première fois de la série, les Angevins vont mener au score en marquant un 4ème but en supériorité numérique par Cody Campbell (4-3). Un avantage qu'ils ne lâcheront plus jusqu'à la fin de rencontre en inscrivant même un 5ème but, toujours en supériorité numérique, par Nicolas Arrossamena.

Les joueurs de Fabrice Lhenry réussiront bien à revenir à 5-4 avec la sortie de Dany Sabourin en fin de rencontre par Matt Hussey mais c'est bien Angers qui repart de Normandie avec la seconde manche.

Prochains rendez-vous entre les deux équipes samedi 4 mars et dimanche 5 mars 2017 pour les matchs 3 et 4 de ce quart de finale de play-off.

