Rouen. Les serres du jardin des plantes de Rouen font peau neuve et s'ouvrent au public

Au printemps 2018, les trésors conservés au jardin des plantes de Rouen (Seine-Maritime) devraient refleurir dans des serres flambant neuves.

Des travaux évalués à 1 482 000 €, qui ont d'abord pour but de restaurer un patrimoine ancien. Les plus vieilles serres datent de 1837, et ce petit coup de jeune permettra notamment de réaliser des économies d'énergie de l'ordre de 50 000 € de chauffage.

Galerie d'histoire végétale

Mais l'objectif principal est de s'ouvrir au public, qui ne peut aujourd'hui accéder aux 8 000 espèces que comptent les collections du jardin des plantes. "Actuellement, elles sont conservées dans des serres sombres, cachées par de grandes grilles, explique Vincent Lecuyer, qui pilote le projet de rénovation. L'architecte MVT a choisi un parti pris très moderne, avec des bâtiments en zinc qui attireront la lumière, et seront beaucoup plus accueillants."

Surtout, les plantes quitteront leurs pots actuels pour être mise en scène dans une reconstitution de milieu naturel. "Le parcours végétal recréera des paysages d'il y a plus de quatre milliards d'années", présente Julien Goossens, le directeur du site. Le public pourra ainsi découvrir des fougères arborescentes, des bryophytes et autres espèces disparues. L'une des serres sera également aménagée pour accueillir des ateliers pratiques de jardinage.

Financement participatif

Les travaux, engagés sur 15 serres, débuteront en juin 2017 et devraient s'achever après 11 mois. D'ici là, le budget reste à boucler. "Il manque encore 255 000 € pour mener le projet à bien, précise Vincent Lecuyer. Nous faisons donc appel au mécénat d'entreprise, mais aussi au financement participatif." Un appel à contribution, encadré par la Fondation du patrimoine, sera donc prochainement lancé aux Rouennais.

